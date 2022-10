Diario da bordo campo 25 10 22

Leggi su seriea24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 25/10/2022 Cheddira decide la partitella a ranghi misti Terza seduta di allenamento settimanale per il gruppo di mister Mignani in vista della sfida alla Ternana guidato da mister Lucarelli in programma a partire dalle 20:30 di venerdì 28 ottobre sul terreno del San Nicola. Questo pomeriggio i biancorossi, dopo un prologo in sala video, hanno sostenuto un allenamento prettamente tattico sul terreno dell’Antistadio; in avvio di seduta lavoro specifico di mobilità articolare e serie di accelerazioni, mentre in chiusura, la consueta partitella a ranghi misti decisa in favore dei blù da un tocco sotto misura di Cheddira servito da Maita. Lavoro dedicato per Ceter mentre Bellomo, che dovrà scontare un turno di squalifica, ha svolto svolto lavoro atletico personalizzato. Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiana; ...