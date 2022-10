Delitti BR | dopo 45 anni riaperte le indagini su morte Mara Cagol | moglie di Renato Curcio | e l’assassinio del brigadiere dei Carabinieri

... si riparte al Cinema Teatro Salesiani, primo appuntamento 'Il ragazzo e la Tigre'un lungo ... un imbranato figlio di un petroliere del Texas, poliziotti, ladri veri e ladri finti,che non ...... scomparso misteriosamente nel 1985, quando il suo nome cominciò ad essere associato aidel ... Lo dimostrerebbero i pantaloni, incompatibili con un cadavere gonfiolo stato in acqua, almeno ...L’autopsia al momento non è stata in grado di svelare le cause della morte. La vittima, marocchino che viveva a Milano, aveva un precedente per droga rimediato a Bergamo ...Dopo 45 anni si riaprono le indagini su uno degli episodi importanti degli anni di piombo, avvenuto nel 1975, quando la brigatista Margherita “Mara” Cagol, moglie del fondatore delle Br, Renato Curcio ...