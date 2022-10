La Gazzetta dello Sport

Elliott ha consegnato a RedBird un gioiellino. Il marchio rivitalizzato dallo scudetto e dal ritorno in Champions, le spese sportive inferiori alla concorrenza, la gestione ordinaria che non brucia ... Debiti abbattuti, ricavi in crescita, spese basse: il gioiello Milan nelle mani di RedBird