Dal Ponte sullo Stretto alla Tav | fino al controllo dei porti | i dossier sul tavolo di Salvini

(Di giovedì 27 ottobre 2022) DalTav Torino-Lione, passando per l’Alta Velocità in Siciliaaldei. Isuldel ministro delle Infrastrutture sono tanti e riguardano non solo progetti infrastrutturali che vanno avanti da anni, ma anche l’immigrazione. Il ministro delle Infrastrutture e dei TrasMatteoha parlato di cento L'articolo proviene da Inews24.it.

AnconaToday

E questo in tutte le stazioni di rilevamento:della Beccia a Pavia, a Cremona, a Boretto (Reggio Emilia) a Portella Lagoscuro (Ferrara). Come conferma anche Meuccio Berselli, segretario ...... dopo aver costeggiato i vari canali si attraversa il Canal Grande su undi barche e ... tranne i circa dieci chilometri del pontile che porta da Mestre al Tronchetto, ma arricchita poitifo ... Calcinacci dal ponte della Palombella, intervento in agenda: «Tutta teoria, la gente rischia di morire» Nuovo intervento sul Ponte delle Grazie di Faenza, fondamentale asse viario che unisce e supporta il traffico tra il centro e il Borgo della città. Nel 2017 il manufatto, strutturato su tre campate, l ...Dal ponte sullo Stretto alla Tav, passando per l'Alta Velocità in Sicilia fino al controllo dei porti: i progetti di cui si occuperà Salvini.