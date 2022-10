Cybersecurity | Italia fanalino di coda in Europa ma il gap si riduce

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nell'ambito dellacome Paese “sicuramente siamo un pò più indietro rispetto al resto dell'. Però anche Germania e Francia a livello di awareness rispetto al problema dellasi collocano in un contesto che non è tanto diverso dal nostro. Rimaniamo ildima non con un distacco così grande rispetto al resto dell'”. Lo ha detto Veronica Leonardi, Chief marketing officer di Cyberoo, in un'intervista all'Italpress.“Le imprese – ha spiegato – in questo momento vengono molto attaccate. Gli attacchi sono tanti, variopinti e sempre più complicati. Sul nostro paese, che ha uno stampo produttivo molto forte soprattutto nel Nord– ha continuato -, vediamo tantissimo Ransomware, un attacco che prevede ...