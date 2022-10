Cuasso al Monte Varese | migliaia di mascherine - pannolino ferme nell' ospedale abbandonato

malpensa24.it

commentaal(Varese). L' ospedale abbandonato e da tempo in attesa di riqualificazione ospita migliaia di pacchi di materiale sanitario inutilizzato . Su segnalazione, l'inviato di 'Striscia la ...E' a questo punto che il materiale smette di essere una semplice pietra locale e diventa ' l'oro rosso dial'. D'obbligo i cenni storici per inquadrare la scelta fatta dall'... Mascherine-pannolino abbandonate: Striscia scopre lo scandalo all’ospedale di Cuasso Cuasso al Monte (Varese). L' ospedale abbandonato e da tempo in attesa di riqualificazione ospita migliaia di pacchi di materiale sanitario inutilizzato. Su segnalazione, l'inviato di "Striscia la Not ...Chi attraverserà il percorso boschivo del Parco delle Cinque Vette lungo la Linea Cadorna potrà ascoltare podcast e guardare immagini che renderanno unica l'esperienza escursionistica ...