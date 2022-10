Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore | “Quello da medico mi conviene”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Ho preso 36mila preferenze, non mi aspettavo un successo di queste dimensioni”, erano state queste le parole del virologo Andreaall’alba della sua elezione col Pd per il Senato nella circoscrizione Europa. E oggi che la legislatura è appena iniziata, il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova ha fatto una precisa scelta di campo: quella direda onorevole. Una decisione, ha spiegato, dettata, più che da motivi ideologici, dalla volontà di voler mantenere il compenso da ricercatore universitario e, che sarebbe più alto rispetto ada. Per questo motivo, molti adesso si sono scagliati contro ildem accusandolo di aver fatto ...

Chi ha un seggio al Senato percepisce mediamente tra gli 11 e i 14 mila euro. Il virologo dem: "Me l'hanno consigliato a Palazzo Madama". Malumori ...Ho optato per lo stipendio d'origine, composto dall'attività con l'Università di Padova e con l'Azienda ospedaliera' spiega, divenuto noto in Italia per le sue partecipazioni televisive ...Lo stipendio da senatore o quello da direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova Andrea Crisanti, microbiologo 68enne arrivato a Montecitorio nelle fila del Pd co ...Il Virologo e parlamentare Andrea Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore per mantenere quello da medico, peraltro più alto, per una convenienza legata ai contributi previdenziali. "Me l'hanno ...