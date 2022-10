Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore | Mi tengo quello da medico | è più alto - L' ospedale | Se non lavora non paghiamo

Mareplica: 'Posso continuare a fare didattica e ricerca e mi devono pure pagare. Pensavamo di liberarsi di me, si sbagliavano. La mia è una aspettativa parlamentare e ha altre ...: 'Scelta legittima' leggi anche Covid,: "Fragili restano a rischio, giusta la quinta dose" Tra coloro che storcono il naso c'è chi afferma che Andreaabbia fatto questa ...Lo stipendio da senatore o quello da direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova Andrea Crisanti, microbiologo 68enne arrivato a Montecitorio nelle fila del Pd co ...Il Virologo e parlamentare Andrea Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore per mantenere quello da medico, peraltro più alto, per una convenienza legata ai contributi previdenziali. "Me l'hanno ...