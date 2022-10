Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore e attacca la Meloni sulla gestione del Covid nelle regioni governate dalla destra

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il virologo Andreaha dichiarato oggi di volerre al suoda neoeletto tra le file del Partito Democratico. Inoltre,ultime ore, in un’intervista, ha lanciato un attacco alla nuova premier Giorgiadaha dichiarato di averto al suoda: “Ho optato per lod’origine, composto dall’attività con l’università di Padova e con l’azienda ospedaliera”. La sua scelta è consentita anchelegge: “È una questione di contributi previdenziali, di continuità nel versamento. Me ...

Chi ha un seggio al Senato percepisce mediamente tra gli 11 e i 14 mila euro. Il virologo dem: "Me l'hanno consigliato a Palazzo Madama". Malumori ...Ho optato per lo stipendio d'origine, composto dall'attività con l'Università di Padova e con l'Azienda ospedaliera' spiega, divenuto noto in Italia per le sue partecipazioni televisive ...Lo stipendio da senatore o quello da direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova Andrea Crisanti, microbiologo 68enne arrivato a Montecitorio nelle fila del Pd co ...Il Virologo e parlamentare Andrea Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore per mantenere quello da medico, peraltro più alto, per una convenienza legata ai contributi previdenziali. "Me l'hanno ...