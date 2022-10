Crisanti rinuncia allo stipendio da senatore | continuerà a percepire quello da medico “Questione di contributi | mia prassi normale”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Ho optato per lod’origine, composto dall’attività con l’università di Padova e con l’azienda ospedaliera”. Andreaha confermato così a la Repubblica la sua scelta direda parlamentare per tenereprecedente. Il neodel Partito Democratico ha sottolineato che è tutto legittimo e consentito dalla legge e ha assicurato: “È unadiprevidenziali, di continuità nel versamento. Me l’hanno consigliato in Senato. Del resto è una cosa che fanno molti magistrati, è una”. Il microbiologo ha ricordato di ricoprire una posizione importante sia in università, dove è stato chiamato come professore di “chiara fama”, sia ...

