Covid oggi Toscana | 2 192 contagi e 7 morti | bollettino 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 2.192 i nuovi casi di-19 registrati, 272022, in: 410 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.782 con test rapido. Lo riferisce ildella Regione. Al momento risultano pertanto 50.182 positivi, +0,04% rispetto a ieri. Di questi 491 (9 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 16 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. La lista delle vittime si aggiorna con 7 nuovi decessi: 4 uomini e 3 donne con un’età media di 81 anni. Dall’ultimoquotidiano sono stati eseguiti 1.432 tamponi molecolari e 10.918 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,7% è risultato positivo. Sono invece 2.662 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’82,3% di questi è risultato positivo. L’età ...

I dipendenti comunali di New York licenziati , perché hanno rifiutato il vaccino anti -saranno reintegrati. Lo ha deciso la Corte Suprema che ha annullato il provvedimento deciso dall'amministrazione della Grande Mela , ordinando che vengano pagati i mesi arretrati in cui i 1.400 ...