Covid oggi Italia | 31 760 contagi e 94 morti | bollettino 27 ottobre

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 31.760 i nuovida Coronavirus in, giovedì 272022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 94. Sono 205.738 i tamponi processati nelle ultime 24 ore che fanno rilevare un tasso di positività al 15,4%. In calo i ricoveri ordinari, che sono in tutto 6.881, 138 meno di ieri, e le terapie intensive, -4 rispetto a ieri e 223 in totale. I dati regione per regione Lombardia – Sono 6.173 i nuovida coronavirus27in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 26 ...