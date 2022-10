Covid oggi Abruzzo | 821 contagi e morti | bollettino 27 ottobre

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 821 i nuovida coronavirus27in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 2. I nuovi casi portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 585748, mentre quello dei decessi sale a 3706. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 567117 dimessi/guariti (+856 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Gli attualmente positivi insono 14925 (-38 rispetto a ieri). Di questi, 166 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1171 tamponi ...

