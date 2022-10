Covid | Oggi 31 760 nuovi positivi e 94 decessi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 31.760 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 205.738 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano rapporto sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Sono 94 le vittime, che portano il totale delle persone che hanno perso la vita da inizio pandemia a quota 178.940. Il tasso dità è al 15,4%. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.881 (138 in meno rispetto a ieri) i ricoverati con sintomi, dei quali 223 in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Sky Tg24

... omogenizzati, seggioloni, biberon, creme contro l'arrossamento, culle e via dicendo, su cuil'... Prende forma la commissione d'inchiesta sulIl provvedimento costerebbe circa 50 milioni di ...Dai soldi pubblici saranno spesi in maniera attenta e oculata'. Riguardo alla situazione attuale delnel Paese, Schillaci ha confermato che è necessario andare nella direzione di un ... Covid, notizie di oggi. Bollettino: 31.760 casi, 94 morti. Tasso positività al 15,4%. LIVE (ANSA) - PALERMO, 27 OTT - Sono 1.331 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 14.581 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.562. Il tasso di positività è al ...Ancona, 27 ottobre 2022 – Nelle Marche confermata la positività di 858tamponi su 1.683 effettuati. Dei tamponi positivi confermati per la giornata, 300 in provincia di Ancona. L’ incidenza regionale ...