Covid | notizie di oggi Bollettino | 31 760 casi | 94 morti Tasso positività al 15 | 4% LIVE

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo l'ultimo report, sono stati processati 205.738 tamponi. Il ministro della Salute ha risposto ai cronisti a proposito dell'ordinanza sulle mascherine negli ospedali che scade il 31 ottobre: "Adesso vediamo, sempre nel rispetto dei pazienti". Intanto in Italia ildi copertura nazionale per le quarte dosi è del 21,4% con nette differenze regionali: dal 10% della Sicilia al 33% del Piemonte

(Adnkronos) – Sono 31.760 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 27 ottobre 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del m ...