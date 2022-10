Covid | notizie di oggi Bollettino | 31 760 casi | 94 morti Tasso positività al 15 | 4% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Secondo l'ultimo report, sono stati processati 205.738 tamponi. In calo i ricoveri nei reparti ordinari (-138) e quelli nelle terapie intensive (-4). "la malattia daè completamente diversa da quella che c'era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere un ritorno ad una maggiore libertà": così il ministro della Salute, Schillaci. Intanto ildi copertura nazionale per le quarte dosi è del 21,4% con differenze regionali: dal 10% della Sicilia al 33% del Piemonte