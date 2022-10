Covid | le notizie Bollettino | 35 043 casi e 93 morti Tasso di positività al 16 | 2%

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Calano le terapie intensive (-5) e i ricoveri nei reparti ordinari (-87). Processati 216.735 tamponi. Ema: "Nuova ondata in arrivo nelle prossime settimane. La pandemia non è ancora finita". Fiaso: "Ricoveri calano del 5% e intensive stabili". L'Italia ha adottato le misure più restrittive dell'intero Occidente" - ha detto il presidente Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera - "ma nonostante questo è tra gli Stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di mortalità e contagi"