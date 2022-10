Covid in Campania | invariate l’incidenza e le terapie intensive | tre vittime

Regione Campania

...tornato ad accusare il governo nazionale di non inviare la giusta quantità di fondi qui in:... Inizialmente, ammettiamolo, faceva anche sorridere il suo modo burbero, quando durante il...Con una nota inviata ai vertici di BusItalia e per conoscenza alla Regione, alla Provincia di Salerno (settore viabilità e trasporti) e al Prefetto di Salerno, l'...al periodo pre -, la ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Il bollettino della Campania sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti dei dati di giovedì 27 ottobre 2022 sui numeri delle ultime 24 ore.Sono 1.918, su 13.864 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 13,83%, praticamente invariato rispetto al 13,85 di ieri. Tre le vittime segnalate dal bolletti ...