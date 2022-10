Covid | il ministro Schillaci | «La malattia è cambiata | verso un ritorno a maggiore libertà»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) «Oggi ladaè completamente diversa da quella che c’era una volta e quindi stiamo vedendo di fare in modo che man mano ci possa essere unad una». Lo afferma ildella Salute Oraziorispondendo alle domande dei giornalisti sulla situazione, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Tor Vergata di Roma. Quanto poi alla scadenza dell’ordinanza di obbligo di mascherine in ospedale e la possibilità di non prorogarla ilspiega: «Ci stiamo lavorando, nel rispetto dei pazienti». Una commissione d’inchiesta? «Utile fare chiarezza» Sulla possibilità di una commissione d’inchiesta sulla gestioneè ...

La commissione d'inchiesta per la gestione della pandemiapuò diventare veramente realtà. Ad annunciarlo è Orazio Schillaci, ex membro dell'Iss e attualedella Salute, un dicastero in cui ha raccolto l'eredità lasciata da Roberto Speranza: 'La ...... come ieri è stato detto chiaramente dal primoMeloni', ha poi affermato rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di una commissione d'inchiesta sulla gestione. '...Alla Camera il deputato di Articolo Uno indossa ancora la mascherina anti-Covid. Unico o quasi tra i colleghi. Cruciani sbrocca: "Mi voglio sfogare. Il segno dell'imbecillità..." ...Il neoministro della Salute Orazio Schillaci spiega che la direzione del governo Meloni sul Covid è quella di “maggiore liberalizzazione” ...