Covid bollettino 27 ott | 31 760 nuovi casi e 94 decessi

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. Sono 31.760 idi positività al-19 (ieri 35.043) e 94 i(ieri 93) registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, per un totale di 178.940 vittime e 23.475.187da inizio pandemia. Sono invece 45.692 (ieri 57.034) le persone dimesse/guarite, per un totale di 22.812.006. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute.Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 205.738 (ieri 216.735), con un tasso di positività, ieri pari al 16,2%, che oggi scende al 15,4%. Con 6.173, la Lombardia è la regione con il maggior numero di contagi. Seguono il Veneto (+4.310), il Lazio (+ 2.981), l'Emilia Romagna (+2.961) e la Toscana (+2.192). Sul fronte ...

