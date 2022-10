Così Zhero vuole accelerare la transizione energetica re-immaginando l’energia

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giovedì, società focalizzata sullo sviluppo di energia verde, ha chiuso il suo primo round di finanziamento, associandosi a tre grandi società impegnate sul settore climatico – Three Cairns Group, Galvanize Climate Solutions e Fortescue Future Industries – per sostenere i suoi primi progetti di punta. L’obiettivo è semplice:la(in un momento di crisi globale) e “colmare il crescente divario tra ambizione climatica e azione climatica”, come recita una nota della società. I primi progetti si concentreranno sulla costruzione di infrastrutture di energia rinnovabile a basso costo, per un totale di 5 gigawatt, entro il 2026, tra Stati Uniti, Europa, Medioriente e Australia. Un primo passo per l’espansione dell’azienda, che è stata fondata da quattro manager rinomati – Marco Alverà, ...