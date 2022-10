(Di giovedì 27 ottobre 2022) Ildisegna un “calcio speciale”, anzi, “spaziale”, scrive il Corriere dello Sport. Un calcio che è “figlio di un Progetto superbo e rivoluzionario e riconosce a De Laurentiis che l’ha sostenuta coraggiosamente, a Giuntoli e all’area tecnica che l’hanno costruito con competenza ed a Spalletti che genialmente l’ha plasmato, paternità e credibilità di respiro internazionale”. Ieri contro i Rangers Spalletti ha schierato sei giocatori diversi rispetto all’ultima partita, ma il risultato non è cambiato: vittoria e tre gol, firmati da quelli che l’allenatore definirebbe non riserve ma “non titolari”. “Il-2, con sei volti nuovi rispetto all’Olimpico di Roma, è il parente strettissimo del-1 e non certo un surrogato, è la derivazione plastica di quell’idea che Luciano Spalletti ha portato in giro per un trentennio e che ...

IlNapolista

Le dichiarazioni al. La telefonata negli spogliatoi a Bergamo. "Non ho mai sofferto, si sta realizzandoche volevamo" Auronzo di Cadore (Bl) 17/07/2022 - amichevole / Lazio - Triestina / foto Image Sport ...Ne scrive ilche aggiunge: Osimhen e Politano. Tocca a loro. Niente Anguissa. "Tutte le ... anzi, è che semplicemente avrebbe avuto costi inaccessibili per un club comeazzurro. Bravo ... CorSport: quello del Napoli è un football sexy Questo il titolo del Corriere dello Sport, oggi in edicola. L’articolo di Antonio La Rosa sottolinea come, sotto lo sguardo di Marwood presente ieri pomeriggio al Tenente Onorato per trasmettere fiduc ...E potrebbe non essere l'unico colpo di Pinto nella sessione invernale: lo Special One chiederà infatti un altro centrale, e uno dei nomi monitorati in questo caso è quello di Evan N'Dicka, anch'egli ...