Coppa Davis | Ferrer non ha dubbi | ' Italia favorita per la vittoria'

Sarà, quindi, interessante stabilire lo stato di salute di Zverev, dopo la rinuncia alla sfida didi settembre ad Amburgo tra le fila della Germania per via di nuove complicazioni di carattere fisico."Senza i russi, la favorita per la vittoria inper me è l'Italia". Non ha dubbi David Ferrer, ex numero 3 del mondo, che debutterà come direttore delleCup Finals in occasione delle fasi finali in programma al Martín Carpena di ..."Senza i russi, la favorita per la vittoria in Coppa Davis per me è l'Italia". Non ha dubbi David Ferrer, ex numero 3 del mondo, che debutterà come direttore delle Davis Cup Finals in occasione delle ...Infine ha parlato della Coppa Davis, lasciandosi andare a una sincera ammissione: "Manca un mese e spero davvero che Berrettini possa guarire per essere con il gruppo. Abbiamo tanta voglia di portare ...