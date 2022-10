Convocati per Palermo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Questa mattina la rifinitura al Tombolato, nel pomeriggio la partenza per la Sicilia.Domani con fischio d’inizio alle ore 16.15– CITTADELLA allo Stadio Renzo Barbera. Out gli infortunati Baldini, Felicioli e Asencio, oltre agli squalificati Branca e Danzi. 21 ida mister Gorini: PORTIERI36 KASTRATI Elhan77 MANIERO Luca DIFENSORI2 PERTICONE Romano5 DEL FABRO Dario 6 VISENTIN Santiago15 FRARE Domenico17 DONNARUMMA Daniele18 MATTIOLI Alessandro19 CIRIELLO Vincenzo84 CASSANDRO Tommaso CENTROCAMPISTI8 MAZZOCCO Davide16 VITA Alessio20 CARRIERO Giuseppe26 PAVAN Nicola29 MASTRANTONIO Valerio ATTACCANTI7 EMBALO Carlos9 TOUNKARA Mamadou10 ANTONUCCI Mirko11 BERETTA Giacomo30 LORES VARELA Ignacio99 MAGRASSI Andrea Fonte articolo e foto: www.ascittadella.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano.

