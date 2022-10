Contro il governo dalla parte dell’emancipazione

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Non è essere una donna (Giorgia Meloni), non sono gli avi immigrati (Rishi Sunak): è essere, ed essere, di una storia di dominio o di emancipazione. Il L'articolo proviene da il manifesto.

La Turchia ha autorizzato l'invio di truppe in Libia per la prima volta nel gennaio 2020 a sostegno deldi unità, allora guidato da Fayez Serraj, di fronte all'offensiva militarela ...Un Manifesto con idee e proposte per supportare il nuovonella sfida del nostro tempo: superare la crisi energetica senza rinunciare a portare avanti con determinazione la transizione ecologica, cruciale per lo sviluppo del Paese e la tutela dell'...Quindi, oggi...: la fiducia al Senato, l'errore di Joe Biden e le manganellate agli studenti - Joe Biden sbaglia il nome del primo ministro britannico, che è di origine indiana. L’avesse fatto un cons ..."Se hai 10.000 euro in contanti non sei povero": la battuta di Lucio Caracciolo fa sorridere lo studio di "Otto e Mezzo". Durante ...