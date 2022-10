Contante | Provenzano Pd | “A chi giova? All’evasione fiscale e alle mafie In Italia 5 milioni di lavoratori guadagnano meno di 10mila euro l’anno”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Inil reddito medio pro-capite nel 2020 eradi 20mila. Ci sono 5dichedi. Chiedo al governo: alzare il tetto delina chi? La risposta è solo una e cioè. La lotta alla mafia non si fa con le parole, ma con gli atti del governo e il primo portato avanti dalla Meloni va nella direzione opposta”. Lo ha detto il deputato dem, Giuseppe, entrando al Nazareno per partecipare alla segreteria del Pd L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... in Italia, a chi giova alzare il tetto dela 10mila euro Solo all'evasione, alla corruzione, al riciclaggio e alle mafie'. Lo scrive sui social il vicesegretario PD, GiuseppeIl gip del tribunale di Agrigento, Francesco, su richiesta del procuratore capo facente ... Ed è stata trovata la cocaina, ben 24 chilogrammi, ma anche i bilancini e il denaro. Il ... Tetto al contante, Provenzano: "A chi giova A evasori e mafie" - Italia 1' di lettura 27/10/2022 - "La lotta alla mafia non si fa con le parole, ma con gli atti del governo" POLITICA (Roma). "In Italia il reddito medio pro-capite nel 2020 era meno di 20mila euro. CI sono ...La premier in pectore va al contrattacco:"E' un danno per l'Italia e per la sua credibilità internazionale". Ma il Partito ...