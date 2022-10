Conference League | quinta giornata | programma e diretta tv

ROMA " "Sono concentrato sulla partita. Abbiamo bisogno di vincere per non dipendere dagli altri risultati. Non sarà facile e noi non siamo in vacanza. Non vogliamo scendere inda campioni in carica, vogliamo restare in questa competizione". Lo ha detto l'allenatore della Roma Josè Mourinho alla vigilia del match esterno contro l'Hjk Helsinki in Europa ...Il canale, l'orario e tutte le indicazioni per vedere in diretta Fiorentina - Istanbul Basaksehir , sfida valida per la quinta giornata del gruppo A della2022/2023. Il passaggio del turno è quasi una formalità, ma per non passare dagli spareggi è obbligatorio raggiungere il primo posto, e per farlo, bisogna battere i turchi, che all'...Fiorentina Basaksehir sarà una delle sfide più interessanti del giovedì di Conference League. Ma dove e come si potrà vedere la sfidaL'edizione odierna del Corriere Fiorentino analizza la questione legata ai pochi spettatori presenti durante le partite in Conference League rispetto ai dati da record nelle sfide ...