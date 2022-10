Conference League | il Nizza batte e aggancia il Partizan | LIVE il West Ham Girone Fiorentina | Hearts-RFS 1-0

In, la Fiorentina ha sconfitto 2 - 1 il Basaksehir Istanbul al Franchi, a sua volta in rimonta con una doppietta di Jovic, e si è qualificata matematicamente ai sedicesimi di finale ...I viola si impongono al Franchi e raggiungono il club di Istanbul in vetta al girone A. Il primo posto si deciderà all'ultima ...La truppa di Henriksen resta così in corsa per il terzo posto del Gruppo A (sinonimo di Conference League), ma dovrà andare a caccia di un successo in casa dell'Arsenal di Xhaka. Dal canto loro i ...Fiorentina - Istanbul Basaksehir 2-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della quinta giornata del Gruppo A di Europa Conference League 2022/23.