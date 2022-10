Conference | Italiano | potevamo fare più gol ma siamo contenti

Così Vincenzodopo la vittoria sul Basaksehir, che ha permesso ai viola la qualificazione ai sedicesimi di finale dellaLeague. "Siamo partiti male anche in, abbiamo ...Vincenzoparte con Riccardo Saponara in attacco insieme a Jovi e Christian Kouamé. Turno ...anticipa tutti e insacca di punta andando in gol per la terza partita consecutiva di UEFA..."I ragazzi confermano di aver questa capacità di reagire ai risultati negativi. Hanno questa forza e l'hanno confermata. Nonostante un gol regalato abbiamo reagito. Potevamo fare più gol ma siamo cont ...Il tecnico: "I ragazzi hanno dimostrato carattere nel rimontare lo svantaggio. Vogliamo il pubblico al nostro fianco e cercheremo di riportare il giusto entusiasmo" ...