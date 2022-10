Concorso al Comune di Napoli | l’Ordine dei Chimici ricorre al Tar

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodeie dei Fisici della Campania ha presentato ricorso al TAR contro ildiper l’annullamento, previa sospensiva, del“per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi n. 55 unità di personale dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nel ruolo di dirigenti”. La richiesta, sollecitata da numerosi iscritti, è fondata sulla parte in cui il bando non dispone, tra i requisiti di ammissione, la partecipazione, per l’Area Tecnica, per i candidati in possesso del diploma di laurea in Chimica. “Si tratta – ha affermato la presidente delRossella Fasulo – di una palese violazione di norme costituzionali e ordinarie. È un’ingiustizia manifesta che svilisce e mortifica ...