(Di giovedì 27 ottobre 2022) Si chiama Antonio Milia ildell’arma dei Carabinieri che haal collega Doriano Furceri per poi barricarsi in caserma ad Asso, nel Comasco. Del cinquantenne che ha esploso almeno tre colpi verso Furceri, si sa che era stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Sant’Anna di. Dalle informazioni preliminari si apprende che Milia era rientrato da poco in servizio in seguito alla sua ospedalizzazione e che al momento dell’aggressione si trovava in ferie. Dopo un periodo di convalescenza durato diversi mesi, era stata la Commissione Medico Ospedaliera a considerarlo nuovamente idoneo al servizio. Al suo ritorno, Milia ha trovato come nuovoFurceri, che era stato trasferito ad Asso a febbraio – dopo 17 anni nel comune di Bellano, sulle sponde del lago diin ...

Open

Peraltro, non è possibile neppure sapereha riferito il Vescovo dial Promotore dì Giustizia. Il verbale di sommarie informazioni del 03 aprile 2021, pubblicato da Silere non possum non è ...Milia era stato ricoverato in passato presso il reparto di psichiatria dell'Ospedale di San Fermo della Battaglia () poiché affetto da problemi di disagio psicologico. Poi era stato dimesso ed ... Como, cosa sappiamo del brigadiere che ha sparato al comandante: il ricovero in psichiatria, il giallo delle scritte contro la vittima Il militare che ha sparato era da poco rientrato in servizio dopo un ricovero in psichiatria. La vittima, il nuovo comandante, era stato trasferito da un altro comune a causa di intrighi amorosi con d ...Sparatoria nella stazione dei carabinieri ad Asso, in provincia di Como. Secondo le prime informazioni un brigadiere avrebbe aperto il fuoco contro il maresciallo comandante di stazione ...