Cronache Cittadine

Quest'anno il percorso della Corsa per il Cuore è stato: i concorrenti hanno attraversato ...57:27, - seguito da Piero Carbotti ASD Runners Team( 0:58:25) " CDO. Al terzo posto si ......quel di Mercato San Severino per trovare subito un'amalgama fuori dal campo per un gruppo... fissata per Sabato 8 Ottobre in terra laziale, con trasferta a. Anche l'intera attività ... Colleferro. Rinnovato il direttivo della Sezione Territoriale dell’Ancri. Il Cav. Pietro Maroncelli confermato presidente Tutto, infatti, è da ricondurre alla possibilità di una candidatura alla regionali tra le fila di Fratelli d’Italia Nadia Belli rompe il silenzio dopo la revoca delle deleghe a lei assegnate. Le motiv ...I funerali si svolgeranno domani 28 Ottobre alle ore 10 presso la chiesa di Santa Barbara a Colleferro Se ne è andato in punta di piedi lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di coloro che hanno avu ...