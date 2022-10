Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati | lui ha scelto l’avvocato di Totti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “” Matrimonio al capolinea per. Lo scorso agosto, l’attore romano aveva smentito i rumors messi in circolazione da “Diva e Donna” che parlavano di una separazione dalla moglie. A mettere altra carne sul fuoco era intervenuto “Dagospia” secondo cui il cuore dibatterebbe già per un’altra donna. “Non è assolutamente vero, per carità. Non capisco chi possa avere messo in circolazione una voce del genere. Vi prego, non scherziamo”, aveva dichiarato il diretto interessato al settimanale “DiPiù Tv” restituendo le voci al mittente.(Foto da video)“ha lasciato la casa coniugale a luglio” Stando a quanto riporta adesso “Il Messaggero”, i due coniugi si sarebbero rivolti al ...