Cinema | i film da vedere nel weekend 28 - 30 ottobre | i trailer - Magazine - quotidiano net

È una commedia fantasy d'animazione, realizzata da Henry Selick e Jordan Peele, e recensita molto bene dalla critica: esce in streaming il 28 ...Tra le uscite principali del fine settimana ci sono 'Dampyr', 'Triangle of Sadness', 'Amsterdam', 'La stranezza', 'Il talento di Mr. ...Una commedia dal cast stellare, in cui un trio di amici guidati da Christian Bale dovrà sventare uno scioccante colpo di stato. Un film capace di dire a chi guarda che al passato, se ritorna, si può c ...N on divulgare i nomi degli attori di Io sono l’abisso. La richiesta inusuale, ai limiti del paradosso, è di Donato Carrisi, regista e sceneggiatore del film – al cinema da oggi – tratto dal suo roman ...