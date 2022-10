Cina | il messaggio di Xi a Biden | “Dobbiamo trovare il modo di andare d’accordo Il mondo oggi non è né pacifico né tranquillo”

(Di giovedì 27 ottobre 2022)e Stati Uniti devono “ildi” per salvaguardare la pace e lo sviluppo in unche “non è néné“. Lo ha scritto il presidente cinese Xi Jinping in unletto alla cena di gala annuale del National Committee on Us-China Relations (Ncuscr) al Plaza di New York. La lettera scritta da Xi e rivolta a Washington contiene le sue prime osservazioni dopo il XX Congresso nazionale del Pcc, che gli ha affidato domenica un terzo e inedito mandato quinquennale. Xi Jinping ha affermato che laè disposta a collaborare con gli Stati Uniti perildi...

Xi conclude il: la"è pronta a collaborare con gli Usa per trovare il modo giusto per andare d'accordo nella nuova era sulla base del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e ......Il presidente cinese Xi Jinping, fresco di terza rielezione, ha dichiarato che il suo Paese «è disposto a lavorare con Washington per trovare interessi e conseguire benefici per entrambe le ...