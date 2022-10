Chiara Ferragni | il look con i capelli lunghissimi | Non è stato facile

da brava esperta di stile non rinuncia alle ultime tendenze nemmeno quando si occupa dei suoi figli.è la vera regina del mondo della moda italiana. Non c'è brand che ...In questi ultimi anni ha anche aperto un suo brand ValentinaStudio che produce tantissimi gioielli che la stessaindossa. La sorella dell'imprenditrice digitale in questo ultimo ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Valentina Ferragni sensuale come non mai. La sorella di Chiara Ferragni è partita alla carica, sta concentrando tutte le sue forze sul lavoro e si vede. Oltre al suo brand ...