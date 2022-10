Chi lo avrebbe mai detto?

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Chimai immaginato che al Diego Armando Maradona si sarebbe tornati ad esultare per un intervento di un difensore, quasi come un gol? Roba che sembrava ormai archiviata in un nostalgico passato e che apparteneva a un centrale che di nome e cognome faceva Kalidou Koulibaly. Uno dei difensori più forti degli ultimi anni passati per la Serie A, se non il migliore almeno per quanto concerne la storia azzurra. Insomma, non un nome qualunque. Napoli Koulibaly (Getty Images)Chimai pensato che, dopo il suo addio ed il passaggio al Chelsea in quest’estate, ci sarebbe stata una sorta di linea continuativa? E chi, soprattutto, si sarebbe mai aspettato un simile impatto di Kim Minjae? Praticamente – e lecitamente – nessuno, nonostante in molti assicuravano sulla bontà del calciatore,mai nemmeno ipotizzato che ...