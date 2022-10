Chi è il killer di Assago fermato dai clienti Il video nel centro commerciale | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Follia in undi, vicino a Milano. Un uomo di 46 anni ha colpito con un coltello cinque persone all'intero di un supermercato Carrefour in via Milanofiori. Un uomo di 30 anni rimasto gravemente ferito al torace e all'addome è morto poco dopo essere arrivato in ospedale. Si tratterebbe di un dipendente del supermercato. Tra le persone colpite anche il difensore del Monza Pablo Marì, accoltellato da quello che presumibilmente è uno squilibrato. Si tratta di un 46enne italiano che avrebbe impugnato un coltello trovato sugli espositori del Carrefour per poi accoltellare cinque. L'aggressore è stato bloccato da alcuni presenti ed è stato consegnato ai Carabinieri di Corsico, subito intervenuti. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe affetto da disturbi psichici. Tra i feriti, ...