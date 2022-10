Champions | Porto agli ottavi | i giocatori lo scoprono e festeggiano in aereo!

Ilha strappato con un turno di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale diLeague . Gli uomini di Sergio Conceiçao hanno battuto in trasferta il Bruges con un netto 4 - 0, ......guida da Andrea Pirlo arrivò sempre agli ottavi per opera deled un anno prima sotto la guida di Maurizio Sarri fu il Lione a mettere fine al cammino Europeo. Juventus: che crollo in...Gli uomini di Conceiçao apprendono di essere qualificati mentre stavano tornando in Portogallo. Esplode la festa ...Il difensore olandese è stato premiato dalla Uefa come migliore in campo nel match del Camp Nou contro il Barcellona. Tanti tifosi bianconeri hanno commentato facendogli i complimenti e sottolineando ...