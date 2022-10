Champions League | sono 12 le squadre già qualificate agli ottavi | le possibili avversarie del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Con la vittoria di ieri sera contro i Rangers, prosegue il momento d’oro per il. Le vittorie stagionali salgono a sedici (ben dodici consecutive), i gol fatti diventano 46 e il primato del girone è a un passo. Infatti, ilnon solo ha due risultati su tre a disposizione ad Anfield contro il Liverpool per strappare il primo posto, ma potrebbe perdere anche con tre gol di scarto. Grazie alla vittoria per 4-1 dell’andata al Maradona e la differenza reti di +16, anche se il Liverpool dovesse vincere con tre reti di scarto e pareggiare gli scontri diretti, la sua differenza reti salirebbe a +12 e quella delscenderebbe a +13, comunque superiore a quella dei Reds.Rangers (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)...