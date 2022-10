Champions League | Simeone canta prima della partita l’inno del torneo e poi segna due gol

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Giovanniverrà ricordato non solo per la sua doppietta contro i Rangers Glasgow, battuti dal Napoli 3-0. Al momento dell’attaccante ha urlato insieme ai tifosi la parte finalecanzone: “The Campions”. Le immagini del calciatore che in formazione con i compagni si divertendodel calcio di inizio non sono sfuggite a chi era presente allo stadio e sono state poi rilanciate sui social.era alla sua secondastagione da titolare ine nei primi venti minuti ha portato la squadra in vantaggio, poi consolidato pocodel fischio finale da Ostigard. L'articolo ...

Articoli più letti Stasera c'è Inter - Viktoria Plze, dove vedere la partita didi Redazione Il gagdet di Barilla per cuocere la pasta a fuoco spento di Diego Barbera Cosa potremo ...Articoli più letti Stasera c'è Inter - Viktoria Plze, dove vedere la partita didi Redazione Il gagdet di Barilla per cuocere la pasta a fuoco spento di Diego Barbera Cosa potremo ...Nelle ultime partite di Champions il Milan di Pioli va a segno con i suoi giovani più promettenti, da Leao a Saelemaekers passando per Pobega ...Rivoluzione, rinnovamento, epurazione. La crisi senza fine della Juventus 2022/23 fuori dalla Champions, con il pass per l’Europa League non così scontato e a 10 punti dal Napoli in campionato, impone ...