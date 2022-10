Champions League | Napoli-Rangers 3-0 | gol e highlights | VIDEO

Sky Sport

Si chiude quindi sul 10 - 3. Eboli fa 2 su 2, in attesa del terzo e ultimo match del Main Round, che si giocherà sabato alle ore 18.30 contro i lituani, padroni di casa, del Kauno algiris. PETRO - W - ...Manca davvero poco al fischio d'inizio di Juventus Women e Lione , gara valevole come secondo turno di. Dopo il buon esordio di una settimana fa, esordio vincente a Zurigo per 2 - 0 , le bianconere tornano in campo questa volta all'Allianz Stadium affrontando la compagine europea più ... Champions, non sempre passano le più ricche: classifiche e valore delle rose a confronto Il Milan sta continuando a fare bene, sia in campionato che in Champions League, e questo potrebbe facilitare un eventuale dialogo da ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...