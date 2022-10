Champions League | il calciatore del Napoli è candidato come “Miglior giocatore della Settimana”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dopo l’ennesima prestazione straordinaria inda parte degli uomini di Luciano Spalletti in cui hanno surclassato i Rangers Glasgow, unche si è reso protagonista nel match di ieri sera èper vincere il premio di “Player of the Week”. Non è la prima volta che accade in questa stagione: infatti, anche dopo la vittoria alla Johan Cruijff Arena per 6-1 contro l’Ajax, il capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo era presente tra i candidati per il riconoscimento. Il “Cholito” Simeone in lizza per il premio Questa volta tocca all’argentino Giovanni Simeone, che dopo la splendida doppietta di ieri sera contro la squadra scozzese, è in lizza per vincere il premio di “”. ...