Cessione Sampdoria | Di Silvio e Console | 'Al Thani ha dato garanzie per 1 miliardo'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) In maniera molto mediati, si continua a parlare della trattativa per ladellasu media e social genovesi. Continua a farlo,...

Genova Tutto ciò che funziona è in vendita, dice Marco Bisagno, presidente dei cantieri Mariotti e della holding che li controlla, Gin, dopo l'ultimo colpo messo a segno da un gruppo internazionale, ...Commenta per primo Le tante voci su escrow agent, depositi e conti del Gruppo Al Thani interessato ad acquistare lacontinuano ad impazzare a Genova. La posizione del trustee Gianluca Vidal , invece, rimane sempre quella. Il commercialista veneto ha contatti frequenti e giornalieri con Console , ma sino a ...Lo sceicco Faleh Al Thani, tramite Francesco Console, avrebbe dato evidenza a Gianluca Vidal di garanzie personali per un miliardo di euro Continua a tenere banco la cessione della Sampdoria. Lo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...