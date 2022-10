C' è l' intesa sui sottosegretari del Governo | lunedì il Cdm ratifica le nomine

Leggi su iltempo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Chiuso l'accordo di massima sulle caselle, ora tocca riempirle con i nomi. Proseguono senza sosta le trattative, all'interno della maggioranza, per la composizione della squadra deie dei viceministri. Oggi si sono intensificati i contatti (telefonate e incontri) tra gli alleati di centrodestra: in particolare, ci sarebbe stato un incontro in via della Scrofa tra Fratelli d'Italia e Forza Italia. In serata, a palazzo Chigi, sono stati avvistati i tre big meloniani che si stanno occupando del risiko: il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L'obiettivo di Giorgia Meloni è completare la sua squadra quanto prima: in un primo momento si pensava di farcela entro domani, ma i tempi si sarebbero allungati per venire incontro ai desiderata di FI, Lega e Noi ...