Cattaneo FI | Serve patto con liberi professionisti sui dossier più importanti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Genova, 26 ott. (Adnkronos/Labitalia) - “Sono un ingegnere iscritto all'Albo, dunque comprendo perfettamente tutte le vostre problematiche. Sono tante le sfide che attendono il Paese e per questouncon isuipiù, come quello del Pnrr. Senza dimenticare temi su cui abbiamo lavorato assieme come quello dell'energia, dell'equo compenso, delle infrastrutture”. Lo ha detto oggi Alessandro, capogruppo alla Camera di Forza Italia, in un video-messaggio inviato al 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d'Italia dal titolo ‘Confini - Linguaggi, progetti e idee per un futuro sostenibile' che si è aperto oggi a Genova.