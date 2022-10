Catania | Canadair si schianta sull’Etna con due piloti a bordo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) (Adnkronos) – Undei Vigili del fuoco, in servizio antincendio, è precipitato. Il velivolo era impegnato nello spegnimento di un incendio boschivo in corso sul monte Calcinera, nel comune di Linguaglossa, in provincia di. In base a prime informazioni, sembrerebbe che un’ala del, partito da Lamezia Terme, abbia urtato contro un costone della montagna e l’aereo sia esploso una volta toccato terra. Al momento nell’area sono al lavoro le squadre di ricerca e soccorso. Sarebbero due le vittime, i dueche si trovavano adel velivolo che, poco prima del terribile incidente, aveva effettuato un rifornimento d’acqua a Giarre, sempre nel catanese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

