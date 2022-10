(Di giovedì 27 ottobre 2022) L’ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha espresso un suo pensiero su un attaccantee rivelato un retroscena su un ex compagno di squadra. “Mario? Io sono convinto che lui sia veramente forte, secondo me ad oggi è il miglior attaccante“. “Immobile d’altronde L'articolo

DailyNews 24

Commenta per primo Intervistato da Sky , l'allenatore dell'Adana Demirspor, Vincenzo Montella, è tornato sulla famosa lite con Mario. Ho allenato grandi calciatori come Totti,e Giuseppe Rossi, che non ha avuto tanta fortuna con gli infortuni. Il talento inespresso Sicuramente. Abbiamo instaurato un ...Commenta per primo Antonioha lanciato un'idea di mercato nel corso dell'intervento nel podcast Mucchio Selvaggio: '... prenderei subito Mario'. Cassano: "Balotelli l'attaccante italiano più forte! Ho giocato con un tirchio incredibile" L'allenatore dell'Adana Demirspor sul rapporto con 'Super Mario' Balotelli: 'E' un talento ancora inespresso'.