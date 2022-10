Caso Juve | ' carta Ronaldo' e intercettazioni imbarazzanti | cosa rischia ora

... con tanto di cartellino rosso all'ex tecnico die Inter per proteste. Var dopo il fischio ... "Il Var è come un assistente: se un assistente sta indicando unsospetto occorso prima che l'...Per la Gazzetta dello Sport la Procura di Torino contesta allala scrittura privata secondo cui la Società bianconera avrebbe dovuto versare a CR7 19,9 milioni di euro anche indi addio. ...Rispunta il nome di Milinkovic-Savic in orbita di mercato della Juventus. Un nome sempre di moda in casa bianconera. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sp ...La Juventus rischia più dal punto di vista penale che da quello sportivo per il caso plusvalenze: come riportato dal "Corriere dello Sport", in caso di colpevolezza il club ...