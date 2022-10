Cartabia | effetto svuotacarceri | fuori dal 1° novembre tutti i ladri non denunciati Dall’ex ministra la prima grana per Nordio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La data cerchiata in tutte le Procure d’Italia è il 2. Cioè il primo giorno lavorativo dopo la festa dei Santi, quando entrerà in vigore il decreto delegato che completa la riforma penale di Marta. Accanto alle norme con effetti immediati – come quelle sulla contestata improcedibilità – il testo approvato nel 2021 affidava infatti al governo il compito di dettagliare buona parte delle nuove regole per i processi, a cui la ex Guardasigilli ha provveduto in extremis (dopo le elezioni di settembre) con un decreto legislativo che ora sta per abbattersi sui tribunali, rivoluzionando il lavoro di giudici e pm. E tra le novità ce n’è una che rischia di fare parecchio rumore, liberando da un giorno all’altro un esercito di indagati sottoposti a misure cautelari: dal mese prossimo, una serie di reati che finora erano punibili d’ufficio (cioè ...